Mps, ok della Camera alla commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi (Di giovedì 11 marzo 2021) alla Camera verrà creata una commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, l'ex responsabile della comunicazione di Banca Monte dei paschi di Siena che venne trovato morto il 6 marzo 2013 dopo una caduta da una finestra di Rocca Salimbeni, sede dell'istituto di credito. A Montecitorio hanno votato a favore della creazione della commissione 303 deputati, mentre uno solo è stato il voto contrario. La commissione che procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, avrà tre obiettivi di fondo: ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di ...

