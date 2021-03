Mobile World Congress | arrivano le prime defezioni

(Di giovedì 11 marzo 2021) (Foto: Wired)Sono già tre i grandi nomi che si tirano indietro per il Mwc 2021 di Barcellona previsto per la prossima estate. L’appuntamento più importante dell’anno nel settore telefonia è stato confermato come ibrido, con apertura a esibitori e visitatori e una buona parte di eventi digitali. Nonostante le rassicurazioni degli organizzatori sulle misure di sicurezza, è già arrivato il no da parte di Ericsson, Nokia e Sony. Sono dunque già tre le grandi firme del panoramainternazionale che saranno assenti, visto che si parla di brand impegnati non solo nella produzione di dispositivi (Nokia e Sony), ma anche dei network (Ericsson), altra tematica di primo piano dell’evento catalano. Le nuove date sono dal 28 giugno al 1 luglio con il Mwc 2021 di Shanghai che è andato in scena nella finestra (23 – 25 febbraio) solitamente occupata dalla fiera ...

