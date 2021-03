Manchester United-Milan | Meite | “Meritavamo di più | non volevamo pareggiare”

Advertising

OptaPaolo : 1999 - Federico Chiesa è il primo giocatore italiano ???? a segnare almeno due gol in una partita della fase a elimin… - SkySport : ??? MANCHESTER UNITED-MILAN 1-1 Risultato finale ? ? #Diallo (50’) ? #Kjaer (90+2’) ? Europa League – andata ottavi… - OptaPaolo : 18 - A 18 anni e 243 giorni, Amad Diallo è il più giovane giocatore non inglese ad aver mai segnato nelle maggiori… - genovesergio76 : RT @Corriere: Manchester United-Milan finisce 1-1: Kjaer salva i rossoneri con gran gol di testa all’ultimo minuto - Claudio69_ : RT @verok_cal: L'arbitro di Manchester United vs Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

e Milan hanno pareggiato per 1 - 1 all'Old Trafford nella partita d'andata degli ottavi di finale di Europa League . Vantaggio dei Red Devils al 52 grazie alla rete dell'ex ...Un pareggio che vale come una vittoria. Il Milan dimostra di poter reggere il campo, e anche qualcosa in più, contro una superpotenza come il. La formazione di Stefano Pioli gioca una prestazione sontuosa, rischia di perdere, ma fino all'ultimo secondo di gioco non molla mai la presa e trova il gol del pareggio grazie a ...Bruno Fernandes, ex Sampdoria, Udinese e Novara, è uno dei leader del Manchester United che stasera sfida il Milan: "Sotto certi aspetti siamo ...Milan e United in ginocchio per il Black Lives Matters Prima del fischio d’inizio all’Old Trafford, i giocatori di Manchester United e Milan si inchinano per il Black Lives Matters, celebre gesto di p ...