Lotteria degli scontrini, l'estrazione di oggi 11 marzo 2021. I numeri vincenti (Di giovedì 11 marzo 2021) Su la diretta delle estrazioni della Lotteria degli scontrini di oggi 11 marzo 2021. I numeri vincenti a partire dalle 13. Il concorso è promosso dal governo per incentivare l'uso delle carte e quindi ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 marzo 2021) Su la diretta delle estrazioni delladi11. Ia partire dalle 13. Il concorso è promosso dal governo per incentivare l'uso delle carte e quindi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dieci premi per gli acquirenti, altrettanti per gli esercenti. Un montepremi di 1,2 milioni di euro. Parte la Lotte… - LaStampa : Il flop della lotteria degli scontrini, snobbata da commercianti e clienti - MediasetTgcom24 : Lotteria degli scontrini, oggi la prima estrazione con 20 premi in palio #lotteriadegliscontrini… - paoloigna1 : RT @mimandaRai3: Estrazioni lotteria degli scontrini #MiMandaRai3 - paoloigna1 : RT @mimandaRai3: Estrazione lotteria degli scontrini #MiMandaRai3 -