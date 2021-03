La vita in diretta, Alberto Matano molto turbato dice “Ci sono …” (Di giovedì 11 marzo 2021) Alberto Matano è al timone de La vita in diretta ormai da due anni consecutivi e sembra che stia facendo davvero un buon lavoro. In questi giorni, il conduttore con il suo programma sta seguendo da vicino ciò che sta accadendo in Gran Bretagna e nello specifico la vicenda legata alla famiglia reale. Come tutti sappiamo, Harry e Meghan hanno rilasciato un’intervista ad Oprah Winfrey, sollevando un gran polverone mediatico che ha lasciato tutti senza parole. Ma cosa ha dichiarato il conduttore, parlando di questa intervista shock? Alberto Matano a La vita in diretta parla dell’intervista di Harry e Meghan Il conduttore, proprio nei giorni scorsi, sembra abbia commentato le dichiarazioni piuttosto scioccanti rilasciate da Meghan Markle. Nel corso ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 11 marzo 2021)è al timone de Lainormai da due anni consecutivi e sembra che stia facendo davvero un buon lavoro. In questi giorni, il conduttore con il suo programma sta seguendo da vicino ciò che sta accadendo in Gran Bretagna e nello specifico la vicenda legata alla famiglia reale. Come tutti sappiamo, Harry e Meghan hanno rilasciato un’intervista ad Oprah Winfrey, sollevando un gran polverone mediatico che ha lasciato tutti senza parole. Ma cosa ha dichiarato il conduttore, parlando di questa intervista shock?a Lainparla dell’intervista di Harry e Meghan Il conduttore, proprio nei giorni scorsi, sembra abbia commentato le dichiarazioni piuttosto scioccanti rilasciate da Meghan Markle. Nel corso ...

Advertising

RadioMariaITA : H. 14:10 Pomeriggio insieme: #frammenti di #vita quotidiana dei nostri ascoltatori in #diretta Roberta H. 14:30… - Damn_it_Cass : @tserenamussa @Franci9813 Credo di non aver riso mai così tanto nella vita. Il bestemmione in diretta - Progen20 : RT @FrancescaPontan: X i compagni che ci ricordano che Renzi aveva detto che avrebbe abbandonato la politica “No,io ho fatto una scelta che… - AlexTheMod : RT @FrancescaPontan: X i compagni che ci ricordano che Renzi aveva detto che avrebbe abbandonato la politica “No,io ho fatto una scelta che… - mb9939 : RT @9primavere: No dai io voglio sapere non può farmi partire la diretta nel bel mezzo dell’ascolto del disco. Devo organizzarmi con i temp… -