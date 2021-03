Escono con l’autocertificazione falsa | per il giudice non è reato | “I Dpcm di Conte sono illegittimi”

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il tribunale di Reggio Emilia ha assoluto due persone che avevano firmato un’autocertificazione, ritenendoche limitano gli spostamenti dei cittadini per l’emergenza Covid. “Laautocertificazione non può essere punita” La storia risale al marzo del 2020, in pieno lockdown, quando per uscire di casa appunto bisognava giustificarsi scrivendo il motivo nel. Due persone furono denunciate dai carabinieri perché dichiararano di dover andare in ospedale per delle analisi quando invece non avevano mai messo piede nel nosocomio. Ma illi ha assolti.“il“Io resto a casa” e gli altri analoghiemanati dal presidente del Consiglio durante la prima emergenza Covid. E ...

Il giudice a Reggio Emilia Dario De Luca ha firmato una sentenza che certamente farà discutere. Oggi, infatti al tribunale di Reggio Emilia, ha prosciolto 2 persone che hanno scritto il falso su un'...... perché occorrerà leggere il dispositivo, ma l'assoluzioneformula piena è indice di indiscussa ...