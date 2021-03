Daniela Ferolla fidanzata: chi è il compagno Vincenzo Novari (Di giovedì 11 marzo 2021) Chi è Vincenzo Novari, il manager genovese che ha fatto innamorare la bella Daniela Ferolla Daniela Ferolla, la bellissima conduttrice di Linea Verde ed ex Miss Italia, è da molti anni sentimentalmente legata al manager Vincenzo Novari. I due non sono sposati e non hanno figli ma si amano ormai dal lontano 2004. All’epoca la Ferolla aveva solo 20 anni e Novari 25 in più rispetto a lei, tuttavia il loro amore è forte e le possibili incomprensioni dovute alla differenza d’età non hanno avuto la meglio. I due pubblicano spesso sui social foto e post che li ritraggono insieme. In occasione del loro ultimo anniversario la Ferolla ha pubblicato uno scatto di loro due in barca. Nel post si ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 marzo 2021) Chi è, il manager genovese che ha fatto innamorare la bella, la bellissima conduttrice di Linea Verde ed ex Miss Italia, è da molti anni sentimentalmente legata al manager. I due non sono sposati e non hanno figli ma si amano ormai dal lontano 2004. All’epoca laaveva solo 20 anni e25 in più rispetto a lei, tuttavia il loro amore è forte e le possibili incomprensioni dovute alla differenza d’età non hanno avuto la meglio. I due pubblicano spesso sui social foto e post che li ritraggono insieme. In occasione del loro ultimo anniversario laha pubblicato uno scatto di loro due in barca. Nel post si ...

