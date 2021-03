Beautiful anticipazioni 14 marzo 2021 | un tranello per Thomas

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 11 marzo 2021) Liam non crede al cambiamento di, infatti nella puntata didi domenica 14, lo Spencer chiederà a Steffy di riassumere Zoe alla Forrester Creations. Il motivo? Osservare il comportamento dello stilista nei confronti di Hope e la Buckingham è decisa a collaborare, non fosse altro che per espiare la sua colpa dopo il coinvolgimento nello scambio di culle. Di questa richiesta la Forrester ne parlerà con Brooke, informandola di quanto Liam sia deciso a proteggere la donna che ama. Ovviamentenon ha il minimo sospetto di essere spiato. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Puntate americane, Ridge sorpreso da una dichiarazione di Finn Il dottore e fidanzato ufficiale di Steffy, decidera di discutere con Ridge in merito alla ...