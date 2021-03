Altarini e murales di camorra, i Giovani Dem: “Non bastano cancellazioni e demolizioni” (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Non è un argomento semplice quello dei murales e degli Altarini della camorra negli ultimi anni spuntati in molti quartieri della città per ricordare i ragazzi dei clan caduti sotto i colpi dei killer rivali o per altre circostanze allo stesso modo tragiche. Da qualche tempo Il Mattino ha lanciato una campagna affinchè si cancellino quanto prima. E ieri, l’assessore alla legalità della Regione Campania, Mario Morcone, ha preso una posizione assai netta a tal proposito: “Vanno abbattuti: sono segno del potere dei clan“, il succo della sua posizione. Sulla stessa linea si è ritrovato Luigi Riello, Procuratore generale di Napoli: “Al loro posto servono spazi di crescita per le nuove generazioni, come luoghi di studio e palestre“. Sta di fatto che la questione è più controversa e complicata di quel che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Non è un argomento semplice quello deie deglidellanegli ultimi anni spuntati in molti quartieri della città per ricordare i ragazzi dei clan caduti sotto i colpi dei killer rivali o per altre circostanze allo stesso modo tragiche. Da qualche tempo Il Mattino ha lanciato una campagna affinchè si cancellino quanto prima. E ieri, l’assessore alla legalità della Regione Campania, Mario Morcone, ha preso una posizione assai netta a tal proposito: “Vanno abbattuti: sono segno del potere dei clan“, il succo della sua posizione. Sulla stessa linea si è ritrovato Luigi Riello, Procuratore generale di Napoli: “Al loro posto servono spazi di crescita per le nuove generazioni, come luoghi di studio e palestre“. Sta di fatto che la questione è più controversa e complicata di quel che ...

repubblica : Napoli: circa 40 murales e altarini da rimuovere: nella lista non c'è quello di Ugo Russo - anteprima24 : ** #Altarini e #Murales di #Camorra, i Giovani Dem: 'Non bastano cancellazioni e demolizioni' **… - rep_napoli : Napoli: circa 40 murales e altarini da rimuovere: nella lista non c'è quello di Ugo Russo [di Conchita Sannino] [ag… - rep_napoli : Napoli: circa 40 murales e altarini da rimuovere: nella lista non c'è quello di Ugo Russo [di Conchita Sannino] [ag… - mlkhaled : RT @repubblica: Napoli: circa 40 murales e altarini da rimuovere: nella lista non c'è quello di Ugo Russo -