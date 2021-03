Una vita anticipazioni: Ursula minaccia Genoveva con un coltello, la ucciderà? (Di mercoledì 10 marzo 2021) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 11 marzo 2021? Ve ne parliamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani in onda come sempre su Canale 5 alle 14,10. Come avrete visto Santiago ha chiesto a Marcia di fidarsi di lui e di costruire qualcosa senza pensare al passato ma concentrandosi sul presente. Felipe stava per annunciare a tutti il suo fidanzamento con Genoveva ma alla fine l’incursione di Ursula ha interrotto tutto. E Genoveva quindi, anche stavolta, ha visto sfumare il suo piano. Ma questo fidanzamento sarà annunciato oppure no? Ve ne parliamo con le anticipazioni di Una vita e la puntata di domani, 11 marzo 2021. In onda la seconda parte dell’episodio 1135 di Acacias 38. Una vita ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 10 marzo 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani 11 marzo 2021? Ve ne parliamo con leche ci rivelano la trama della puntata di domani in onda come sempre su Canale 5 alle 14,10. Come avrete visto Santiago ha chiesto a Marcia di fidarsi di lui e di costruire qualcosa senza pensare al passato ma concentrandosi sul presente. Felipe stava per annunciare a tutti il suo fidanzamento conma alla fine l’incursione diha interrotto tutto. Equindi, anche stavolta, ha visto sfumare il suo piano. Ma questo fidanzamento sarà annunciato oppure no? Ve ne parliamo con ledi Unae la puntata di domani, 11 marzo 2021. In onda la seconda parte dell’episodio 1135 di Acacias 38. Una...

