Trento cade con Kuban e adesso si aggrappa al Partizan

Advertising

Daniele20052013 : Basket, Serie A: Milano cade a Trento 61-60, Brindisi travolge la Fortitudo - infoitsport : Basket, Serie A: Milano cade a Trento 61-60, Brindisi travolge la Fortitudo - AgenziaOpinione : DOLOMITI ENERGIA TRENTINO * BASKET: « LA CAPOLISTA MILANO CADE ALLA BLM GROUP ARENA, VINCE LA SQUADRA DI TRENTO 61-… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Val dei Mocheni, cade scialpinista: portata al Santa Chiara in elicottero - TGR Trento - TgrRaiTrentino : Val dei Mocheni, cade scialpinista: portata al Santa Chiara in elicottero - TGR Trento -

Ultime Notizie dalla rete : Trento cade

La Gazzetta dello Sport

La difesa dicontinua però ad essere molla e il Kuban può colpire ancora grazie anche ad un altro ex Milano come Kalnietis. Tra i pochi a salvarsi in casa Aquila ci sono Williams e Sanders. ...Per contribuire alle manovre di soccorso è giunto anche un elicottero da, con due Vigili permanenti del nucleo Speleo Alpino Fluviale . Non conosciamo la dinamica che ha portato all'incidente:...La Dolomiti ci prova ma cade in Russia. Per centrare i quarti serve una vittoria risicata del Partizan su Levallois ...Il cavallo era caduto in un dirupo nelle prime ore del pomeriggio di ieri: bloccato prima del vuoto da alcuni alberi, recuperato dai Vvf ...