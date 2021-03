Testo ufficiale di “Quando trovo te” cantata da Francesco Renga al Festival di Sanremo 2021 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ecco il Testo ufficiale della canzone “Quando trovo te” di Francesco Renga, uno dei Big in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, tenutosi da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021 Francesco Renga Data di nascita: 12 giugno 1968Luogo di nascita: Udine22esima posizione “Quando trovo te” di F. Renga – R. Casalino – D. FainiEd. Universal Music Publishing Ricordi/Casakiller/Favole/Edizioni Curci – Milano – Latina – Brescia Guarda un po’ la mia città è insonneE ha smesso di sognareCome mai nessuno ora lo ammetteGente che taglia le ombreMentre il traffico ancora riempieSpazi immensi di solitudineQuesta volta ho come ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ecco ildella canzone “te” di, uno dei Big in gara alla 71esima edizione deldi, tenutosi da martedì 2 a sabato 6 marzoData di nascita: 12 giugno 1968Luogo di nascita: Udine22esima posizione “te” di F.– R. Casalino – D. FainiEd. Universal Music Publishing Ricordi/Casakiller/Favole/Edizioni Curci – Milano – Latina – Brescia Guarda un po’ la mia città è insonneE ha smesso di sognareCome mai nessuno ora lo ammetteGente che taglia le ombreMentre il traffico ancora riempieSpazi immensi di solitudineQuesta volta ho come ...

Advertising

Babs96_ : @nikereeboklory Di solito il problema sta in come si pone la domanda, non è spostamento ma RIENTRO presso l'abitazi… - LadyNews_ : Santa Marinella di Fulminacci: testo e video ufficiale - __freckles__ : RT @maddycarbone: Aldilà dell’enorme bellezza del testo e della canzone, ma vi siete soffermati sull’immenso significato del video ufficial… - _ItsGiorgia : RT @maddycarbone: Aldilà dell’enorme bellezza del testo e della canzone, ma vi siete soffermati sull’immenso significato del video ufficial… - Simona1488 : RT @maddycarbone: Aldilà dell’enorme bellezza del testo e della canzone, ma vi siete soffermati sull’immenso significato del video ufficial… -