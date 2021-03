Spoiler puntata di oggi di Uomini e Donne: Luca beato tra le donne, Massimiliano chiede una censura (Di mercoledì 10 marzo 2021) Gli Spoiler della puntata di oggi di Uomini e donne, mercoledì 10 marzo, rivelano che al trono over si verranno a creare dei forti intrighi amorosi. Al centro dell’attenzione ci sarà Luca, il quale sta uscendo con tre donne differenti. Per Gero, invece, ci saranno due nuovi arrivi. Al trono classico, invece, Massimiliano ha fatto un’esterna molto toccante con Costanza in cui le ha raccontato di un problema di salute vissuto da sua sorella. Ad un certo punto, però, ha chiesto una censura. Intrighi al trono over di Uomini e donne Nella puntata di oggi di Uomini e donne, ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 10 marzo 2021) Glidelladidi, mercoledì 10 marzo, rivelano che al trono over si verranno a creare dei forti intrighi amorosi. Al centro dell’attenzione ci sarà, il quale sta uscendo con tredifferenti. Per Gero, invece, ci saranno due nuovi arrivi. Al trono classico, invece,ha fatto un’esterna molto toccante con Costanza in cui le ha raccontato di un problema di salute vissuto da sua sorella. Ad un certo punto, però, ha chiesto una. Intrighi al trono over diNelladidi, ...

