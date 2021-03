Serie A ultime dai campi LIVE: Cornelius ci prova (Di mercoledì 10 marzo 2021) Serie A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalla Serie A ultime dai campi: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: Venerdì sera incombe già il match con lo Spezia. Di nuovo in dubbio Zapata dopo i fastidi al ginocchio.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Pasalic; Zapata.Squalificati: nessuno.Infortunati: Hateboer, Sutalo. BENEVENTO – La Giornata: Dopo la doppia seduta di ieri, prosegue la preparazione in vista del delicato confronto di sabato con la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021)daidelle 20 squadre del massimoonato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalladai: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata dionato. ATALANTA – La Giornata: Venerdì sera incombe già il match con lo Spezia. Di nuovo in dubbio Zapata dopo i fastidi al ginocchio.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Pasalic; Zapata.Squalificati: nessuno.Infortunati: Hateboer, Sutalo. BENEVENTO – La Giornata: Dopo la doppia seduta di ieri, prosegue la preparazione in vista del delicato confronto di sabato con la ...

