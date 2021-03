Sci alpino | Mondiali Juniores 2021 | secondo oro azzurro! Sophie Mathiou vince in slalom

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Seconda medaglia d’oro per l’Italia aidi sciin corso di svolgimento a Bansko. A centrare questo fantastico traguardo è stata, che si è imposta nella prova difemminile. Un titolo iridato fantastico per la giovane azzurra, che grazie a questa vittoria si è anche garantita la possibilità di partecipare alle finali di Coppa del Modo di Lenzerheide. Una vittoria in rimonta da parte di, che aveva chiuso al quinto posto la prima manche, imponendosi di venti centesimi sulla svedese Moa Bostroem Mussener (argento) e di ventuno sull’americana AJ Hurt (bronzo). Quarta posizione per la tedesca Paulina Schlosser (+0.40), che ha preceduto la connazionale Emma Aicher (+0.47) e l’americana Zoe Zimmermann (+0.51). Settima la ...