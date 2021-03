“Non ti devi permettere!”. Isola dei Famosi, esplode il caso a poche giorni dal via. Volano gli stracci tra due naufraghi (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi non parte con il piede giusto. A una settimana dall’inizio ufficiale del programma fioccano le polemiche e i colpi di scena. Nei giorni scorsi era arrivato un forfait inaspettato. L’ex Miss Italia Carolina Stramare era stata costretta dunque a rinunciare al viaggio in Honduras per sopraggiunti problemi di natura familiare. A confermare ufficialmente la notizia era stata la stessa produzione del reality show di Ilary Blasi. In particolare questo il messaggio apparso sui social: “Sopraggiunti problemi familiari impediscono a Carlotta Stramare di avere la serenità necessaria per affrontare questa avventura”. In seguito la diretta interessata aveva spiegato il perché del suo mancato approdo in Honduras: “Come ben sapete è stata ufficializzata la mia partecipazione all’Isola dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’edizione 2021 dell’deinon parte con il piede giusto. A una settimana dall’inizio ufficiale del programma fioccano le polemiche e i colpi di scena. Neiscorsi era arrivato un forfait inaspettato. L’ex Miss Italia Carolina Stramare era stata costretta dunque a rinunciare al viaggio in Honduras per sopraggiunti problemi di natura familiare. A confermare ufficialmente la notizia era stata la stessa produzione del reality show di Ilary Blasi. In particolare questo il messaggio apparso sui social: “Sopraggiunti problemi familiari impediscono a Carlotta Stramare di avere la serenità necessaria per affrontare questa avventura”. In seguito la diretta interessata aveva spiegato il perché del suo mancato approdo in Honduras: “Come ben sapete è stata ufficializzata la mia partecipazione all’dei ...

