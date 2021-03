Milan, ancora out Mandzukic, Calhanoglu e Ibra: allarme Pioli (Di mercoledì 10 marzo 2021) Suona ancora l’allarme infortuni per il Milan in vista dell’imminente sfida contro il Manchester United in Europa League in chiave campionato con il prossimo match contro il Napoli Nessun recupero per il Milan in vista della sfida di domani contro il Manchester United. Emergenza infortuni ancora nel vivo, con Mandzukic, Ibrahimovic e Calhanoglu ancora out. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Suonal’infortuni per ilin vista dell’imminente sfida contro il Manchester United in Europa League in chiave campionato con il prossimo match contro il Napoli Nessun recupero per ilin vista della sfida di domani contro il Manchester United. Emergenza infortuninel vivo, conhimovic eout. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

