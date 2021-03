Le regioni che rischiano la zona rossa da lunedì 15 marzo e le modifiche all'ultimo Dpcm (Di mercoledì 10 marzo 2021) Questo venerdì è atteso il nuovo provvedimento del ministero della Salute sui cambi di colore. E nelle prossime ore, dopo le richieste del Cts, il governo Draghi cambierà il decreto con le misure anti ... Leggi su today (Di mercoledì 10 marzo 2021) Questo venerdì è atteso il nuovo provvedimento del ministero della Salute sui cambi di colore. E nelle prossime ore, dopo le richieste del Cts, il governo Draghi cambierà il decreto con le misure anti ...

Advertising

renatobrunetta : Medici, infermieri, insegnanti, magistrati, forze dell'ordine, dipendenti delle amministrazioni centrali, delle Reg… - agorarai : 'La vera differenza che dovremmo analizzare, e non si riesce a farlo, è quella tra le Regioni. Nel Lazio, ho prenot… - renatobrunetta : #PA vuol dire medici, infermieri, insegnanti, magistrati, forze dell'ordine, dipendenti delle amministrazioni centr… - PoliAntonella2 : @sarabanda_ Se non ci fosse da piangere ci sarebbe da ridere. Vedo ora nei tg che ci sono sempre più casi in tutta… - francoisengo : @lageloni meno male che il ministro della salute è sempre lo stesso, quello che ha scritto il libro come uscire dal… -