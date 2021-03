Favara Agrigento – Grave incidente sulla SS 189 | auto si ribalta un ferito

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Pare che l’utilitaria sia stata “toccata” da un’altra macchina, una berlina Bmw. Ma la dinamica non risulta essere per niente chiara e infatti i militari dell’Arma sono ancora al lavoro e oltre che dei rilievi tecnici si stanno occupando anche dell’audizione di diversi testimoni. Un pensionato di 71 anni, V. I., di Milena è finito

Advertising

GDS_it : 'Progetto natura', il #FarmCulturalPark di Favara premiato a Seul - SiciliaTV : I dati di sorveglianza epidemiologica covid-19 riferiti a ieri, martedì 9 marzo.... #Agrigento #AspdiAgrigento… - SiciliaTV : Come ogni giorno vi mostriamo il report epidemiologico Covid-19 fornito dall’Asp di Agrigento.... #Agrigento… - Ciffrato : RT @marcodemo3: @Ciffrato @LibriAmati È il lavoro di una artista straniera, alla Farm Cultural Park (CULTURAL PARK FARM) di Favara, (Agrige… - marcodemo3 : @Ciffrato @LibriAmati È il lavoro di una artista straniera, alla Farm Cultural Park (CULTURAL PARK FARM) di Favara,… -

Ultime Notizie dalla rete : Favara Agrigento

AgrigentoNotizie

Il giudice monocratico del Tribunale di, Giuseppa Zampino, ha disposto l'assoluzione nei confronti di Vincenzo Lattuca , 40 anni di, dal reato di evasione. Lattuca, fratello di Gessica - la donna scomparsa danell'...... di Milena, è rimasto ferito in un incidente stradale, che si è verificato lungo la statale 189 - la- Palermo - , nei pressi del bivio per Aragona, in territorio di. L'uomo si ...Pare che l’utilitaria sia stata “toccata” da un’altra macchina, una berlina Bmw. Ma la dinamica non risulta essere per niente chiara e infatti i militari dell’Arma sono ancora al lavoro e oltre che de ...Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, ha disposto l’assoluzione nei confronti di Vincenzo Lattuca, 40 anni di Favara, dal reato di evasione. Lattuca, fratello di Gessica ...