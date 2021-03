Due indagati per la torta con Mussolini. Ma ad ordinarla era stato un consigliere di centrosinistra (Di mercoledì 10 marzo 2021) Napoli, due indagati per la torta con il volto di Mussolini circondato dalla panna montata. Tutto era nato da una goliardata: si trattava di un dono a scherzoso di un consigliere municipale di centrosinistra a un amico fresco di pensionamento, racconta Libero. La torta con Mussolini era un dono per il pensionamento Il pensionato è Nunzio Vitolo, il donatore della torta si chiama Enzo Morra. Tutto è successo nella sede della Quarta Municipalità di Napoli (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona industriale) di via Gianturco. Video e foto girati nella circostanza hanno trovato rapida diffusione sul web, scatenando le reazioni indignate di molti. Tra questi anche il presidente della Quarta Municipalità, Giampiero Perrella. Che aveva annunciato un’indagine ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Napoli, dueper lacon il volto dicircondato dalla panna montata. Tutto era nato da una goliardata: si trattava di un dono a scherzoso di unmunicipale dia un amico fresco di pensionamento, racconta Libero. Laconera un dono per il pensionamento Il pensionato è Nunzio Vitolo, il donatore dellasi chiama Enzo Morra. Tutto è successo nella sede della Quarta Municipalità di Napoli (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona industriale) di via Gianturco. Video e foto girati nella circostanza hanno trovato rapida diffusione sul web, scatenando le reazioni indignate di molti. Tra questi anche il presidente della Quarta Municipalità, Giampiero Perrella. Che aveva annunciato un’indagine ...

