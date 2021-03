Biathlon | IBU Cup 2021 | Daniele Cappellari secondo nella short individual di Obertilliach

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Arrivano buone notizie per l’Italia dalle nevi di(Austria), sede dell’ultima tappa stagionale della IBU Cupdiha conquistato, infatti, ilpostoodierna. L’atleta di Forni di Sopra è stato autore di una prestazione al poligono “immacolata” che gli ha permesso di concludere la prova con quattro zero e ottimi tempi di esecuzione., c’è da dire, è stato anche in lizza per imporsi, avendo concluso l’ultimo poligono con un vantaggio di 22?6 sul francese Hugo Rivail. Evidentemente, però, la spia della riserva si è accesa e il transalpino ha recuperato terreno e si è imposto con 11?0 di margine sul nostro portacolori e 39?8 sul finlandese ...

Arrivano buone notizie per l'Italia dalle nevi di Obertilliach (Austria), sede dell'ultima tappa stagionale della IBU Cup 2021 di biathlon. Daniele Cappellari ha conquistato, infatti, il secondo posto ...