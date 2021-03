Benevento | è Glik la ' garanzia' salvezza

(Di mercoledì 10 marzo 2021)- Leader . Nelle parole e nei fatti. Carismatico come pochi, esperienza infinita. Kamilha voluto riassumere in un siggestivo "collage" il suo cammino nelle categorie più importanti in ...

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Glik

- Leader . Nelle parole e nei fatti. Carismatico come pochi, esperienza infinita. Kamilha voluto riassumere in un siggestivo "collage" il suo cammino nelle categorie più importanti in .... Kamilha raggiunto le trecento presenze nei maggiori campionati europei, maturate con le maglie di Bari, Torino, Monaco e, realizzando tra l'altro ventuno gol e undici ...Bianconeri a segno in rimonta: dopo il gol di Correa e il pareggio di Rabiot, ci pensa Morata con una doppietta. iIl primo anticipo fra Spezia e Benevento finisce 1-1. Ottima Udinese: 2-0 al Sassuolo ...Video Spezia Benevento (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella 26^ giornata di Serie A. Al Picco i due club si annullano.