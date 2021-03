Bancarotta e fatture false | genitori di Renzi rinviati a giudizio

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tizianoe Laura Bovoli,dell’ex premier e leader di Iv Matteo, sono statiper l’inchiesta per il fallimento delle cooperative ‘Delivery Service Italia’, ‘Europe Service’ e ‘Marmodiv’, che conta in totale 18 imputati.fraudolenta e emissione dii reati ipotizzati a vario titolo. Per questa inchiesta ididue anni fa furono arrestati.

