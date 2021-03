Akash Kumar: chi è il modello occhi ghiaccio che andrà all’Isola (Di mercoledì 10 marzo 2021) Akash Kumar è un bellissimo modello famoso per i suoi occhi color ghiaccio che sbarcherà all’Isola dei Famosi. Ecco tutto ciò che sappiamo su di lui Uno dei concorrenti più belli dell’Isola dei Famosi è sicuramente Akash Kumar, un modello famosissimo per i suoi occhi color ghiaccio. Nato il 16 novembre 1991 a Nuova Dheli sotto il segno dello Scorpione, alto 190 cm, pelle ambrata e fisico (super) scolpito, in passato ha rivelato di aver avuto un nome d’arte: Pablo Andreis Romeo. Vita privata e carriera Il padre di Akash è un imprenditore indiano che lavora nel settore della pelletteria, mentre la madre è una modella brasiliana. I due si sono conosciuti e innamorati in Italia, ... Leggi su zon (Di mercoledì 10 marzo 2021)è un bellissimofamoso per i suoicolorche sbarcheràdei Famosi. Ecco tutto ciò che sappiamo su di lui Uno dei concorrenti più belli dell’Isola dei Famosi è sicuramente, unfamosissimo per i suoicolor. Nato il 16 novembre 1991 a Nuova Dheli sotto il segno dello Scorpione, alto 190 cm, pelle ambrata e fisico (super) scolpito, in passato ha rivelato di aver avuto un nome d’arte: Pablo Andreis Romeo. Vita privata e carriera Il padre diè un imprenditore indiano che lavora nel settore della pelletteria, mentre la madre è una modella brasiliana. I due si sono conosciuti e innamorati in Italia, ...

Advertising

payneisallboy : RT @IsolaDeiFamosi: Non perdiamo tempo, vogliamo accontentarvi subito! In volo verso l’Honduras ecco altri tre avventurieri: Carolina Stra… - tuttopuntotv : Akash Kumar, il modello dagli occhi di ghiaccio naufrago de L’Isola dei famosi #Isola #IsoladeiFamosi - danitrash77 : Akash Kumar anti Fedez-Metal e pro Maneskin SEMPRE PIÙ MIO PROTETTO PER L’ISOLA - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: L'#isola sta arrivando... ed è il momento di conoscere meglio i nuovi isolani! Pronti a seguire le loro avventure su #Can… - danitrash77 : Io già pronto a stannare quel pazzo di Akash Kumar -