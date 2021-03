Aids | ViiV Healthcare | nuovi dati su prima terapia completa a lunga durata

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) -, azienda globale specializzata nell'Hiv a maggioranza GlaxoSmithKline, in partecipazione con Pfizer Inc. e Shionogi Limited, ha reso noti oggi ipositivi a lungo termine emersi dal suo studio globale di fase IIIb Atlas-2M sul primo regime completo ad'azione per il trattamento dell'Hiv, composto da cabotegravir e rilpivirina. Dopo il raggiungimento dell'endpointrio a 48 settimane (percentuale di partecipanti con Rna plasmatico Hiv-1 ?50 c/mL alla 48ma settimana), i risultati alla 96ma settimana dimostrano il raggiungimento anche degli endpoint secondari (percentuale di partecipanti con Rna plasmatico Hiv-1 Rna ?50 o <50 c/mL alla 96ma settimana), mostrando così l'efficacia sia del dosaggio mensile sia del ...

Roma, 9 feb. -Healthcare, azienda globale specializzata nell'Hiv a maggioranza GlaxoSmithKline plc (Gsk), in partecipazione con Pfizer Inc. e Shionogi Limited, ha reso noto oggi di aver ottenuto l'...