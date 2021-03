Ue: "Il vaccino Sputnik V non rientra nella nostra strategia" (Di martedì 9 marzo 2021) La Ue frena sui vaccini Sputnik V , appena uscita la notizia che sarà prodotto anche in Italia . Bruxelles infatti non intende, almeno per il momento, usare il siero russo nella campagna di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) La Ue frena sui vacciniV , appena uscita la notizia che sarà prodotto anche in Italia . Bruxelles infatti non intende, almeno per il momento, usare il siero russocampagna di ...

LegaSalvini : ++ ULTIM'ORA LIBERO: 'VACCINO, PRIMO ACCORDO PER PRODURRE SPUTNIK IN ITALIA: LA SVOLTA VOLUTA DA MATTEO SALVINI' ++ - Agenzia_Ansa : 'Firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la società Adienne Pharma&Biotech per la produ… - repubblica : ?? Il vaccino russo anti Covid Sputnik sara' prodotto a partire da luglio a Monza - Santippe2 : RT @Libero_official: Il siero russo #Sputnik verrò prodotto a #Monza, in #Lombardia: firmato l'accordo. Sul #vaccino, una vittoria politica… - Yemegiac : RT @kuliscioff: Intanto @zafesova ci spiega che in Russia si è vaccinato solo il 3% e tra questi non c'è Putin. Che invece è molto attivo s… -