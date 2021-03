‘Titanic’, una scena è stata cancellata: ecco di cosa si tratta (Di martedì 9 marzo 2021) Una scena del famosissimo film Titanic di James Cameron è stata cancellata: sapete che cosa conteneva? É incredibile! Leonardo Di Caprio, Kate Winslet e la scena tagliata di ‘Titanic’: cosa conteneva? (fonte Getty)Titanic è il film romantico per eccellenza, che celebra l’amore vero e puro. Una delle pellicole più amate di tutti i tempi, dopo più di 20 anni riesce ancora a tenere incollati allo schermo grandi e più piccoli. Il film è diventato un’icona nel cinema mondiale di tutti i tempo e ha reso celebri due attori all’epoca giovanissimi: Kate Winslet e Leonardo Di Caprio, rispettivamente nei ruoli di Rose e Jack. Oggi la Winslet e Di Caprio sono attori famosissimi e molto richiesti nel cinema americano e non solo, e la loro amicizia perdura anche lontano dai set ... Leggi su altranotizia (Di martedì 9 marzo 2021) Unadel famosissimo film Titanic di James Cameron è: sapete checonteneva? É incredibile! Leonardo Di Caprio, Kate Winslet e latagliata diconteneva? (fonte Getty)Titanic è il film romantico per eccellenza, che celebra l’amore vero e puro. Una delle pellicole più amate di tutti i tempi, dopo più di 20 anni riesce ancora a tenere incollati allo schermo grandi e più piccoli. Il film è diventato un’icona nel cinema mondiale di tutti i tempo e ha reso celebri due attori all’epoca giovanissimi: Kate Winslet e Leonardo Di Caprio, rispettivamente nei ruoli di Rose e Jack. Oggi la Winslet e Di Caprio sono attori famosissimi e molto richiesti nel cinema americano e non solo, e la loro amicizia perdura anche lontano dai set ...

Advertising

trash_italiano : Dipincimi come una delle tue ragazze frangesi tesoro. #Titanic - ele12345678999 : RT @AuroraDangelo7: “Il cuore di una donna è un profondo oceano di segreti. Ma ora sapete che c’era un uomo di nome Jack Dawson che mi ha s… - itsgiuliy : RT @Gretao90: Lo trasmetteranno minimo una volta all’anno ma ogni volta ti lascia quel qualcosa che non si sa spiegare #Titanic https://t… - sof_qveen : RT @Ri_Ghetto: Una fottuta valle di lacrime come sempre. Come sempre. #Titanic - PkSpecial : RT @_Bettuz_: #Titanic Per quanto mi riguarda Rose e Jack si sono salvati, hanno preso un appartamento a New York, lui ha lavorato in una g… -