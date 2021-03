Spread Btp - Bund: apre stabile a 103 punti (Di martedì 9 marzo 2021) Avvio di giornata senza variazioni per lo Spread tra Btp e Bund che segna 103 punti come ieri a fine giornata. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,73%. . Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 9 marzo 2021) Avvio di giornata senza variazioni per lotra Btp eche segna 103come ieri a fine giornata. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,73%. .

Advertising

ansa_economia : Spread Btp-Bund: apre stabile a 103 punti. Il rendimento del decennale italiano allo 0,73% #ANSA - ansa_economia : Spread Btp-Bund: chiude in calo a 103,3 punti. Rendimento del decennale italiano allo 0,75% #ANSA - cjmimun : Avvio di giornata senza variazioni per lo spread tra Btp e Bund che segna 103 punti come ieri a fine giornata. Il r… - notizieoggi24 : Spread Btp-Bund oggi 9 marzo, apertura stabile a 103 punti base - DividendProfit : Spread Btp-Bund: apre stabile a 103 punti – Economia -