Salvini in Europa? Approdi vicini e lontani. La bussola di Ocone (Di martedì 9 marzo 2021) Il pezzo forte dell’intervista rilasciata da Matteo Salvini ad Annalisa Chirico è quello concernente la collocazione europea della Lega. Ma lo è, a mio avviso, più per quello che il leader non dice, o meglio dice implicitamente, che non per ciò che ha colpito in prima istanza gli organi di comunicazione, sempre abbastanza tendenziosi, e i commentatori. Che è l’elemento che potremmo riassumere così: “altro che europeismo: Salvini chiude ai popolari e si schiera con il ‘sovranista’ Viktor Orbàn!”. Mai come in questo caso, invece, bisogna saper leggere fra le righe. Intanto, la notizia è che la Lega sta lavorando, nel parlamento europeo, ad un “nuovo gruppo con ungheresi e polacchi”. Il che significa che la rottura con il gruppo di Marine Le Pen e dell’Afdp, già evidente nel voto in aula sul Ricovery Fund di qualche settimana fa, si è di fatto consumata. ... Leggi su formiche (Di martedì 9 marzo 2021) Il pezzo forte dell’intervista rilasciata da Matteoad Annalisa Chirico è quello concernente la collocazione europea della Lega. Ma lo è, a mio avviso, più per quello che il leader non dice, o meglio dice implicitamente, che non per ciò che ha colpito in prima istanza gli organi di comunicazione, sempre abbastanza tendenziosi, e i commentatori. Che è l’elemento che potremmo riassumere così: “altro che europeismo:chiude ai popolari e si schiera con il ‘sovranista’ Viktor Orbàn!”. Mai come in questo caso, invece, bisogna saper leggere fra le righe. Intanto, la notizia è che la Lega sta lavorando, nel parlamento europeo, ad un “nuovo gruppo con ungheresi e polacchi”. Il che significa che la rottura con il gruppo di Marine Le Pen e dell’Afdp, già evidente nel voto in aula sul Ricovery Fund di qualche settimana fa, si è di fatto consumata. ...

