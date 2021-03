Loredana Bertè e Marcella Bella | la furiosa lite per colpa di Lisa

Leggi su ck12

(Di martedì 9 marzo 2021)in occasione del talent della Rai Ora o mai più ebbero un acceso litigio per una canzone(Getty Images)Tutto pronto in Rai per la grande serata dedicata alla Signora del rock questa sera con Alberto Matano.come sempre si è fatta apprezzare nell’ultima apparizione televisiva avvenuta la settimana scorsa sul palco dell’Ariston. A Sanremo quest’anno è andata anchecon la quale ha avuto un acceso diverbio. Il fatto è avvenuto in occasione del format Ora o mai più anche in quell’occasione condotto da Amadeus. L’occasione fu l’esibizione dicon l’inedito C’era una volta. Allanon piacque ...