Liverpool-Lipsia | Klopp | “Ci mancano i tifosi | non è alibi ma non è il calcio che amiamo”

Leggi su sportface

(Di martedì 9 marzo 2021) “Ilnon sarebbe il gioco chese nessuno potesse guardarlo allo stadio. Ci sono mancati i fan perché abbiamo una delle migliori tifoserie al mondo. Non sto cercando, ma nei momenti di difficoltà il pubblico può aiutare. Non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui alle persone sarà permesso tornare allo stadio”. Jurgenparla così del momento di difficoltà che sta affrontando il suoe che sembra francamente non avere mai una fine e spera che i Reds siano in grado di superare il turno in Champions League contro il, sottolineando come il suo futuro sia lontano dalla nazionale tedesca che cerca il sostituto di Low: “No, non sarò disponibile come possibile allenatore della nazionale tedesca in estate o dopo l’estate. Mi restano tre anni di contratto ...