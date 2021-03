Infermieri al governo: fateci lavorare due ore in più e in tre mesi 7 italiani su 10 saranno vaccinati (Di martedì 9 marzo 2021) Vaccini, investire sugli Infermieri può dare una svolta alla campagna anti-Covid. Ne è convinta la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni Infermieristiche (Fnopi), che ha presentato a governo e istituzioni una proposta per accelerare le vaccinazioni e che si sintetizza in pochi dati. Tempi: da un mese e mezzo a 3 mesi per vaccinare il 75% della popolazione; spesa: in base ai tempi scelti tra 150 e 400 milioni di euro in tutto; azioni necessarie: allentare il vincolo dell’esclusività attuale per gli Infermieri dipendenti e immettere quindi, secondo modelli già disegnati, anche sul territorio e/o a domicilio quasi 90mila (se non di più) vaccinatori che oggi possono operare solo negli ospedali. Due ore di lavoro in più per ogni infermiere Il problema principale da superare, infatti, è che di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 marzo 2021) Vaccini, investire suglipuò dare una svolta alla campagna anti-Covid. Ne è convinta la Federazione nazionale degli Ordini delle professionistiche (Fnopi), che ha presentato ae istituzioni una proposta per accelerare le vaccinazioni e che si sintetizza in pochi dati. Tempi: da un mese e mezzo a 3per vaccinare il 75% della popolazione; spesa: in base ai tempi scelti tra 150 e 400 milioni di euro in tutto; azioni necessarie: allentare il vincolo dell’esclusività attuale per glidipendenti e immettere quindi, secondo modelli già disegnati, anche sul territorio e/o a domicilio quasi 90mila (se non di più) vaccinatori che oggi possono operare solo negli ospedali. Due ore di lavoro in più per ogni infermiere Il problema principale da superare, infatti, è che di ...

