Gravina di Puglia, profanate le tombe dei fratellini Ciccio e Tore Pappalardi (Di martedì 9 marzo 2021) . I due bambini sono morti tragicamente nel 2006. Come rivelato dal sindaco di Gravina di Puglia, è stata forzata la cappella e scardinate le lastre in vetro: "Me ne ha voluto parlare con la voce rotta dalla sofferenza il padre dei due fanciulli, fiducioso che le istituzioni facciano luce su quanto accaduto. Una spiacevole notizia arriva da Gravina in Puglia. Ignoti balordi un paio di giorni fa "hanno forzato l'ingresso della cappella cimiteriale in cui riposano i due fratellini ed hanno scardinato le lastre di vetro che ricoprono le tombe dei piccoli Ciccio e Tore". Lo denuncia su Facebook il sindaco del comune in provincia di Bari, Alesio Valente, che rileva come la tragica storia dei due bambini non abbia saziato "la fame di dolore degli ...

