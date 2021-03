Gol annullati e rigori da ripetere: il Var-show di Irrati in Borussia Dortmund-Siviglia (Di martedì 9 marzo 2021) L’inizio del secondo tempo di Borussia Dortmund-Siviglia, ritorno degli ottavi di Champions, si trasforma dopo pochi minuti in un porno per arbitri. Sull’1-0 Haaland, che già aveva firmato il vantaggio, parte dai 40 metri, si accentra e scambia con Hazard, poi vince il contrasto fisico con Fernando e segna da posizione defilata. Un gol bellissimo. Ma l’taliano Irrati, il Var della partita, richiama l’arbitro allo schermo a bordo campo e gli mostra due immagini: il gol, e soprattutto una trattenuta di Koundé a inizio azione. L’arbitro annulla il gol, ma fischia rigore per il fallo precedente. E ammonisce il difensore. In pratica l’arbitro annulla un gol per assegnare un rigore per un fallo avvenuto quasi 2 minuti prima. NON MAIS ERLING BRAUT HAALAND TU N’EST PLUS DRÔLE LA STOP #BVBSEV pic.twitter.com/aa4r6IjDB4 — ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 marzo 2021) L’inizio del secondo tempo di, ritorno degli ottavi di Champions, si trasforma dopo pochi minuti in un porno per arbitri. Sull’1-0 Haaland, che già aveva firmato il vantaggio, parte dai 40 metri, si accentra e scambia con Hazard, poi vince il contrasto fisico con Fernando e segna da posizione defilata. Un gol bellissimo. Ma l’taliano, il Var della partita, richiama l’arbitro allo schermo a bordo campo e gli mostra due immagini: il gol, e soprattutto una trattenuta di Koundé a inizio azione. L’arbitro annulla il gol, ma fischia rigore per il fallo precedente. E ammonisce il difensore. In pratica l’arbitro annulla un gol per assegnare un rigore per un fallo avvenuto quasi 2 minuti prima. NON MAIS ERLING BRAUT HAALAND TU N’EST PLUS DRÔLE LA STOP #BVBSEV pic.twitter.com/aa4r6IjDB4 — ...

