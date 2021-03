Brasile, la Corte Suprema annulla le condanne di Lula, l’ex presidente può tornare in campo nel 2022 (Di martedì 9 marzo 2021) Alla fine, dopo anni di vicende giudiziarie e un Paese spaccato a metà, Luiz Inacio Lula da Silva potrà tornare in campo e ricandidarsi nel 2022. La Corte Suprema ha annullato i quattro processi in cui l’ex presidente (dal 2002 al 2011) è stato condannato a 10 anni in primo grado, diciassette in appello, nell’ambito dell’inchiesta Lava Jato, la tangentopoli di Curitiba. Per tali condanne il leader della sinistra brasiliana, amato od odiato a seconda dei casi, ha trascorso 580 giorni in carcere. Secondo i giudici della Corte Suprema, il Tribunale che lo ha giudicato non era competente. “Con la decisione, sono state dichiarate nulle tutte le sentenze emesse dalla 13/a sezione federale di ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 marzo 2021) Alla fine, dopo anni di vicende giudiziarie e un Paese spaccato a metà, Luiz Inacioda Silva potràine ricandidarsi nel. Lahato i quattro processi in cui(dal 2002 al 2011) è stato condannato a 10 anni in primo grado, diciassette in appello, nell’ambito dell’inchiesta Lava Jato, la tangentopoli di Curitiba. Per taliil leader della sinistra brasiliana, amato od odiato a seconda dei casi, ha trascorso 580 giorni in carcere. Secondo i giudici della, il Tribunale che lo ha giudicato non era competente. “Con la decisione, sono state dichiarate nulle tutte le sentenze emesse dalla 13/a sezione federale di ...

