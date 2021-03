Zingaretti, D’Urso, Presta, Murgia e Orietta, i leader che ci meritiamo e noi (Di lunedì 8 marzo 2021) Che leader ci meritiamo? Noi italiani, dico. Noi che c’illudiamo d’essere migliori di chi ci governa, noi che abbiamo passato una domenica che pareva preelettorale e invece era solo postsanremese. Ci meritiamo Barbara D’Urso, che comincia la sua intervista a Nicola Zingaretti con un montaggio di tutte le trasmissioni e i meme e i qualcosa che hanno citato il tweet di Zingaretti su di lei, e poi dicendogli che «abbiamo aperto tutte le sere il festival di Sanremo» – ne ha visto uno alternativo, in cui Fiorello ogni sera cominciava monologando sulla coppia Barbara&Nicola, chissà se ha fatto più share di quello che è davvero andato in onda. Ci meritiamo la sua mitomania ma non le sue luci, noi dilettanti che compriamo la luce ad anello per sembrare meno cozze nelle ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 8 marzo 2021) Checi? Noi italiani, dico. Noi che c’illudiamo d’essere migliori di chi ci governa, noi che abbiamo passato una domenica che pareva preelettorale e invece era solo postsanremese. CiBarbara, che comincia la sua intervista a Nicolacon un montaggio di tutte le trasmissioni e i meme e i qualcosa che hanno citato il tweet disu di lei, e poi dicendogli che «abbiamo aperto tutte le sere il festival di Sanremo» – ne ha visto uno alternativo, in cui Fiorello ogni sera cominciava monologando sulla coppia Barbara&Nicola, chissà se ha fatto più share di quello che è davvero andato in onda. Cila sua mitomania ma non le sue luci, noi dilettanti che compriamo la luce ad anello per sembrare meno cozze nelle ...

davidallegranti : Zingaretti ospite da Barbara D’Urso pensavo fosse solo una minchiata. Invece è una minchiata vera. - stanzaselvaggia : Situazione attuale della sinistra: Zingaretti stasera dalla D’Urso, Santori stamattina nel sacco a pelo. - Corriere : Zingaretti in tv da Barbara D’Urso: «Le mie dimissioni sono irrevocabili, il Pd va avanti» - papa_cannolo : RT @PoliticaPerJedi: Zingaretti pianta in asso il partito su Facebook spargendo gravissime accuse politiche contro ignoti, fa sega alla dir… - TerrinoniL : Zingaretti in tv da Barbara D’Urso: «Le mie dimissioni sono irrevocabili, il Pd va avanti» -

