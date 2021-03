Virus, dati della settimana: casi aumentati del 22%. Ecco le 16 regioni in cui il contagio corre (Di lunedì 8 marzo 2021) Sei regioni e due province autonome hanno un'incidenza di casi oltre 250, la soglia di rischio che può far scattare misure più severe. E oggi sei milioni di studenti non torneranno sui banchi Leggi su repubblica (Di lunedì 8 marzo 2021) Seie due province autonome hanno un'incidenza dioltre 250, la soglia di rischio che può far scattare misure più severe. E oggi sei milioni di studenti non torneranno sui banchi

Advertising

RolandCezanne : @MrSkimpole @Ruffino_Lorenzo E casualmente la 'partenza a ribasso' è a gennaio e febbraio, quando il virus non era… - Fab192 : @DiegoMatina @grotondi È probabile che il caldo aiuti molto. Se dovessi scommettere, ci scommetterei. Ma qui passav… - michelebocci1 : Virus, dati della settimana: casi aumentati del 22%. Ecco le 16 regioni in cui il contagio corre #COVID19… - silviapalmieri9 : @anomomisimalya @nerorimmel In realtà le tute servono per non portare il virus all’esterno dato che il vaccino non… - Theskeptical_ : RT @Dayne999: @Cartabellotta Dottore, o ha sbagliato i verbi, oppure è letteralmente pensiero magico. Secondo lei praticamente c'è la 3a on… -