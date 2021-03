“Titanic” in tv: tutto quello che (forse) non sapete sul capolavoro di James Cameron (Di lunedì 8 marzo 2021) Titanic in tv – Lunedì 8 marzo 2021. Stasera alle 21.30 su Canale 5 andrà in onda Titanic, il film drammatico, campione di incassi diretto da James Cameron, con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet. Un capolavoro entrato di diritto nella storia del cinema. Si tratta del secondo film con il maggiore incasso (il primo è Avatar del 2009, sempre diretto da Cameron). Titanic inoltre è la pellicola col record di candidature agli Oscar, ben 14, insieme a Eva contro Eva e La La Land, e una di quelle che si è aggiudicata più statuette (11 vittorie ai Premi Oscar 1998), come Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re e Ben-Hur. Nel 2007 l’American Film Institute l’ha inserito all’ottantatreesimo posto nella classifica dei cento migliori film americani di tutti i tempi. leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 8 marzo 2021)in tv – Lunedì 8 marzo 2021. Stasera alle 21.30 su Canale 5 andrà in onda, il film drammatico, campione di incassi diretto da, con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet. Unentrato di diritto nella storia del cinema. Si tratta del secondo film con il maggiore incasso (il primo è Avatar del 2009, sempre diretto da).inoltre è la pellicola col record di candidature agli Oscar, ben 14, insieme a Eva contro Eva e La La Land, e una di quelle che si è aggiudicata più statuette (11 vittorie ai Premi Oscar 1998), come Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re e Ben-Hur. Nel 2007 l’American Film Institute l’ha inserito all’ottantatreesimo posto nella classifica dei cento migliori film americani di tutti i tempi. leggi anche ...

