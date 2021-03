Samantha Mason | Vite al limite | 441 kg e una vita rovinata dai social

(Di lunedì 8 marzo 2021)è la protagonista della puntata di oggi dial. La trasmissione torna in prima tv su Real Time a partire dalle ore 21.20.alSi tratta della prima volta in cui scopriremo una storia triste e complicata quella di una donna che è arrivata a pesare 441 kg. Si chiamaed è stato sicuramente il caso più complicato affrontato dal dottor Nowsaradan. La ragazza è riuscita a trasformarsi in una vera e propria star suinetwork con il nome d’arte Vanilla Hippo. Ha iniziato a guadagnare mangiando in diretta per sbarcare persino su TikTok questa attività però da una parte le ha dato popolarità mentre dall’altra ha contribuito a rendere sempre ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Samantha Mason

Altranotizia

...DRAMMATICA Jonathan Banks " Better Call Saul Justin Hartley " This Is Us John Lithgow " Perry... America MIGLIORE TALK SHOW Desus & Mero Full Frontal withBee The Kelly Clarkson Show Late ...... Robert Patrick (Terminator 2: Judgment Day, Perry, Scorpion) nel ruolo di 'Mays', Hilarie ... Durante l'ultimo episodio di The Walking Dead , si è assistito alla caduta di Alpha (Morton) ...Il giorno 8 marzo 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 9 di Vite al limite con protagonista Samantha Mason. Il dottor Nowsa ...La seconda giornata dei Mondiali regala grandi soddisfazioni allo sci alpinismo bergamasco. A condurre il movimento orobico sul podio iridato di La Massana è stato Luca Tomasoni che ha colto l’argento ...