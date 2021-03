Roma, corpi di donne per terra: il flash mob di Non una di meno contro il femminicidio – Video (Di lunedì 8 marzo 2021) Le attiviste che si sdraiano, sull’asfalto, col contorno intorno al corpo che si usa nei casi di omicidio. È il flash mob che Non una di meno ha organizzato a Roma, in piazza Esquilino, per sensibilizzare contro la violenza sulle donne e il femminicidio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Le attiviste che si sdraiano, sull’asfalto, col contorno intorno al corpo che si usa nei casi di omicidio. È ilmob che Non una diha organizzato a, in piazza Esquilino, per sensibilizzarela violenza sullee il. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

