Pd Campidoglio: in Ama Raggi lascia solo macerie e fallimento (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma – “Roma nel degrado e sommersa da immondizie. Dopo 5 anni di promesse, balletti e valzer di poltrone la #Raggi scopre buchi di bilancio in Ama. Perche’ non e’ intervenuta prima? Quali soluzioni alternative ha fornito alla citta’ e all’azienda? Nessuna. lascia solo macerie e fallimento”. Lo scrive su twitter il gruppo capitolino del Pd. Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma – “Roma nel degrado e sommersa da immondizie. Dopo 5 anni di promesse, balletti e valzer di poltrone la #scopre buchi di bilancio in Ama. Perche’ non e’ intervenuta prima? Quali soluzioni alternative ha fornito alla citta’ e all’azienda? Nessuna.”. Lo scrive su twitter il gruppo capitolino del Pd.

