Napoli | l' infortunio di Ghoulam rovina la quinta vittoria interna di fila

(Di lunedì 8 marzo 2021) Non c'è rosa senza spine e così pure lasul Bologna che ha chiuso la settimana rovente delviene macchiata da una cattiva notizia: la rottura del legamento crociato del ginocchio ...

Advertising

DiMarzio : #Napoli, problemi al ginocchio per #Ghoulam: le sue condizioni - annatrieste : Comunque. Un attaccante che dopo un infortunio torna, fa gol e lo dedica al magazziniere della squadra è esattament… - DiegoA20_17_38 : @sudistadoc @googlenews Skov Olsen ha beneficiato dell'uscita di Ghoulam e, tra l'altro, il palo lo hanno preso MOL… - gustatore : @cortomuso Ricordo quando Varriale fece il tweet 'grazie ai medici della SSC Napoli il calciatore è tornato convoca… - anteprima24 : ** #Ghoulam, parla il medico: 'L'infortunio si poteva prevedere' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli infortunio

Unche si stava e si sta ritrovando nonostante i difetti diventati ormai peculiarità nei quali ha provato a inserirsi anche un Bologna che ha dovuto fare i conti con un Lorenzo Insigne in ...- " Ghoulam? Sapevo già da ieri dell'e mi dispiace da morire, è una cosa che fa male. Le cose stavano andando bene e Faouzi, con un po' di continuità, sarebbe tra i migliori al mondo.Secondo i rumors sul web, i rossoneri dovrebbero recuperare Theo Hernandez e Rebic per il match di andata in Europa League.La rottura del legamento del ginocchio sinistro dell'algerino spegne gli entusiasmi degli azzurri, che si presentano con un successo al trittico della verità contro Milan, Juventus e Roma ...