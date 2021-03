Milano, bimba di 2 anni trovata morta in casa (Di lunedì 8 marzo 2021) Una bambina di 2 anni è stata trovata morta in casa a Cisliano, nel Milanese. E’ accaduto la notte scorsa, quando, attorno all’una, i carabinieri di Abbiategrasso, su segnalazione di un probabile omicidio, sono intervenuti assieme al personale del 118 in un’abitazione dove hanno trovato il corpo senza vita della piccola, che sarebbe deceduta in casa. Sul posto la madre della piccola, una 41enne italiana, trovata con delle ferite da taglio sul braccio, probabilmente segni di autolesionismo. Secondo quanto raccontato dall’ex marito ai carabinieri, la donna ha chiamato l’uomo al telefono e riferito testualmente che la figlia ‘non esisteva più’. I carabinieri sono così giunti in via Mameli, dove hanno trovato la casa chiusa dall’interno. Non ricevendo risposta, i ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) Una bambina di 2è stataina Cisliano, nel Milanese. E’ accaduto la notte scorsa, quando, attorno all’una, i carabinieri di Abbiategrasso, su segnalazione di un probabile omicidio, sono intervenuti assieme al personale del 118 in un’abitazione dove hanno trovato il corpo senza vita della piccola, che sarebbe deceduta in. Sul posto la madre della piccola, una 41enne italiana,con delle ferite da taglio sul braccio, probabilmente segni di autolesionismo. Secondo quanto raccontato dall’ex marito ai carabinieri, la donna ha chiamato l’uomo al telefono e riferito testualmente che la figlia ‘non esisteva più’. I carabinieri sono così giunti in via Mameli, dove hanno trovato lachiusa dall’interno. Non ricevendo risposta, i ...

