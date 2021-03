Il fidanzato di Kendall Jenner è l’ex di Jordyn Woods

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 8 marzo 2021) Alla fine, in uno stesso ambiente, si finisce per scambiarsi i fidanzati. E’ già accaduto per Selena Gomez e Bella Hadid, che sono state tutte e due fidanzate con The Weekend. Bella Hadid è anche la migliore amica di Hailey Baldwin, sposata con Justin Bieber, exdi Selena Gomez. E poi c’è Blac Chyna, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.