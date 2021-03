Flash News dell’8 Marzo 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il richiamo di Mattarella per l’ottoè stato chiarissimo: rispetto per la vita in anzitutto, durante la cerimonia al Quirinale, il Presidente ha letto i nomi di dodici vittime – le vittime del femminicidio del. Il Capo dello Stato ha poi parlato di dignità e parità negate ed impegno comune per cambiare. La società, ha detto Mattarella, è migliore se si rispettano e si ascoltano le donne e a rispettarle si impara fin da bambini; La pandemia in Italia: cresce ancora la curva dei contagi. Ieri quasi 21.000 nuove diagnosi a fronte di un numero di tamponi inferiore durante il weekend. Aumentano ancora i pazienti nelle terapie intensive e nei reparti ordinari. 207 le vittime. Balzo in avanti anche nel rapporto positivi/tamponi al 7,65%, un punto in più rispetto al giorno precedente; Per cercare di arginare l’avanzata del virus, il Governo ...