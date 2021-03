Come sapere se avete vinto la Lotteria degli scontrini (Di lunedì 8 marzo 2021) Dall’1 gennaio 2020 parte la Lotteria degli scontrini in Italia (foto: Steve Buissinne / Pixabay)Il piano Cashless Italia prosegue e, dopo la consegna dei rimborsi nel piano Cashback di Natale, è vicino anche il momento delle prime estrazioni mensili per la Lotteria degli scontrini: il conto alla rovescia per giovedì 11 marzo è già iniziato sul portale approntato dall’Agenzia dogane e monopoli. Partecipano al primo appuntamento con la riffa di Stato 542 milioni di biglietti virtuali generati 17 milioni di acquisti validi, effettuati in modalità elettronica nel mese di febbraio. Sono previsti 10 premi da 100mila euro per chi acquista, altrettanti da 20mila euro per i venditori che hanno emesso lo scontrino vincente. Gli esercenti hanno tempo fino al 1° aprile per adeguare i propri ... Leggi su wired (Di lunedì 8 marzo 2021) Dall’1 gennaio 2020 parte lain Italia (foto: Steve Buissinne / Pixabay)Il piano Cashless Italia prosegue e, dopo la consegna dei rimborsi nel piano Cashback di Natale, è vicino anche il momento delle prime estrazioni mensili per la: il conto alla rovescia per giovedì 11 marzo è già iniziato sul portale approntato dall’Agenzia dogane e monopoli. Partecipano al primo appuntamento con la riffa di Stato 542 milioni di biglietti virtuali generati 17 milioni di acquisti validi, effettuati in modalità elettronica nel mese di febbraio. Sono previsti 10 premi da 100mila euro per chi acquista, altrettanti da 20mila euro per i venditori che hanno emesso lo scontrino vincente. Gli esercenti hanno tempo fino al 1° aprile per adeguare i propri ...

Advertising

brandobenifei : Altri 45 giorni di carcere per #PatrickZaki, dopo 388 giorni di ingiustizia. Non ha neanche la possibilità di saper… - Ggcrm : @MiladyD3 @ricpuglisi 1/ Io essendo abbastanza giovane non ho grossi timori per me ma sono stato favorevole al lock… - lunatiqe : potrò non sapere cosa ti ha portato qui, ma so come ci sei arrivato perché camminiamo allo stesso modo, sentiamo le… - sstarkerr : voglio sapere come sta Zia Mara dopo l'annuncio dell'ultimo disco del suo nipotino preferito - MaMaurizi9 : RT @ManuQ24916888: Avvocato per favore mi fai sapere come e' possibile che ' muoiano' tutte queste persone dopo un anno e con le cure quasi… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sapere Coronavirus Italia, bollettino di oggi 8 marzo. Numeri Covid regione per regione ... ma anche quella più soft di weekend rossi , come accaduto a Natale. Resta sempre il punto ... Lo fa sapere il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in un post su Facebook. "Il tasso di ...

Il Commissario Montalbano: il gran finale con "Il metodo Catalanotti" Ecco intanto tutto quello che c'è da sapere sul film tv con Luca Zingaretti , Sonia Bergamasco , ... come Gran Bretagna e Stati Uniti. In Italia poi è un unicum straordinario, con 37 film e 200 prime ...

Come sapere se avete vinto la Lotteria degli scontrini Wired.it Harry e Meghan da Oprah Winfrey: «Temevano che Archie fosse scuro». Lei: «Pensai al suicidio» «Ero in trappola ma non sapevo di esserlo. Intrappolato nel sistema, come il resto della mia famiglia. Mio padre, mio fratello sono in trappola». Il principe Harry tira giù ...

... ma anche quella più soft di weekend rossi ,accaduto a Natale. Resta sempre il punto ... Lo fail presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in un post su Facebook. "Il tasso di ...Ecco intanto tutto quello che c'è dasul film tv con Luca Zingaretti , Sonia Bergamasco , ...Gran Bretagna e Stati Uniti. In Italia poi è un unicum straordinario, con 37 film e 200 prime ...«Ero in trappola ma non sapevo di esserlo. Intrappolato nel sistema, come il resto della mia famiglia. Mio padre, mio fratello sono in trappola». Il principe Harry tira giù ...