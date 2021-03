Calciomercato Juventus | andrà via a giugno | i bianconeri ci pensano

Advertising

MCalcioNews : Juventus, messo nel mirino Lo Celso: il Tottenham lo valuta 50 milioni di euro - gilnar76 : #Juve Porto, i convocati di ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - sportli26181512 : Juve, sfida allo United per un difensore: La Juventus sfida il Manchester United per... - Paolo_ADP10 : RT @calciomercatoit: #Juventus, la provocazione su 'Il Tirreno': 'Squadra condizionata da #CristianoRonaldo, senza di lui manovra più fluid… - FantaMasterApp : 'Il Milan trema: il PSG piomba su Donnarumma, ma c’è anche la Juve' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

CalcioMercato.it

Commenta per primo Lasfida il Manchester United per Edmond Tapsoba . Come scrivono in Inghilterra, i bianconeri e i Red Devils vogliono il centrale del Bayer Leverkusen .Tornando all'attualità c'è un tris di partite in trasferta contro Milan,e Roma che deciderà, nel bene e nel male, il futuro del Napoli. Ringhio si gioca tutto sperando di poter fare quanti ...Torino, 8 mar. (LaPresse) - "Non ci tiriamo indietro, sappiamo di avere tutte le carte in regola per andare avanti. Non sottovalutiamo le qualità del Porto ma ...Torino, 8 mar. (LaPresse) - "Come sta Ronaldo? Sono le sue partite, l'ha sempre dimostrato in questi anni. E' carico, ha avuto modo di riposare in questi ...