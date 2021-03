Calciomercato Inter, Lukaku in cima ai desideri del top club: i tifosi tremano (Di lunedì 8 marzo 2021) Calciomercato Inter Romelu Lukaku continua ad essere in cima ai desideri del top club pronto ad offrire oltre 100 milioni per averlo Secondo quanto scritto da The Athletic, il Manchester City starebbe insistendo per acquistare Romelu Lukaku in estate. Il tecnico Guardiola vuole assolutamente una punta da contropiede e l’avrebbe identificata nel belga. L’Inter L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 8 marzo 2021)Romelucontinua ad essere inaidel toppronto ad offrire oltre 100 milioni per averlo Secondo quanto scritto da The Athletic, il Manchester City starebbe insistendo per acquistare Romeluin estate. Il tecnico Guardiola vuole assolutamente una punta da contropiede e l’avrebbe identificata nel belga. L’L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

SmorfiaDigitale : Le ultime su Inter-Atalanta, Juve-Porto, il Milan e tanto mercato. Su Twitch con... - sportli26181512 : Inter, Conte vuole Ilicic!: Inter su Josip Ilicic. Lo scrive - passione_inter : L'agente di Gaich: 'Inter in passato? Non c'è stato interesse vero. Ma gli piacerebbe restare in Italia' -… - infoitsport : Calciomercato Inter, lo vuole Conte | Affare a sorpresa con l’Atalanta - infoitsport : Calciomercato Juventus, duello con l’Inter per l’esterno: servono 40 milioni -