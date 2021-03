“Accerchiato e poi è successo di tutto” Ennesima aggressione a Vittorio Brumotti | salvato dall’arrivo della polizia

(Di lunedì 8 marzo 2021)è l’invitato di Striscia la notizia in missione per liberare le piazze d’Italia dalla droga. Lo scorso 20 febbraio è stato aggredito da un gruppo di spacciatori a Brescia. L’inviato di Striscia la Notizia ha commentato l’accaduto sul sito ufficiale del tg satirico di Canale 5: “È l’più violenta che abbia mai subito. Ho temuto il peggio, ma questo non mi scoraggia ad andare avanti nella battaglia per liberare le piazze d’Italia dalla droga”.e due operatori di Striscia sono stati aggrediti a colpi di pugni, calci e sputi da tre spacciatori durante le riprese di un servizio sullo spaccio di droga. Gli spacciatori hanno danneggiato anche il furgonetroupe, due telecamere e la bici di. L’inviato era andato a Brescia dopo numerose ...

A distanza di pochi giorni dalla maxi scazzottata in cui un trentasettenne era stato primapicchiato selvaggiamente da un branco di persone, una nuova rissa si è verificata a Licata. Questa volta in via Mogadiscio, nei pressi del bar Gondor. Diverse le persone coinvolte e ...Un episodio che si verifica a distanza di pochi giorni dalla maxi scazzottata degli scorsi giorni in cui un trentasettenne era stato primapicchiato selvaggiamente da un branco di ...Il cantante ci racconta come si tiene in forma e la sua fede calcistica: "Con Amadeus e Fiorello che sono interisti ogni giorno era uno sfottò" ...«Mi hanno insultato e minacciato, poi mi hanno accerchiato e dopo avermi derubato e picchiato ho perso conoscenza. Ma io non ho fatto nulla». Inizia così il racconto di Sayhid, 45 anni, originario del ...