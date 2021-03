Serie A | la classifica aggiornata in tempo reale

(Di domenica 7 marzo 2021) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. RisultatiA in, lae i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco ladiA TIMin. Pos Squadra Punti 1 Inter* 59 2 Milan 56 3 Juventus* 52 4 Roma 50 5 Atalanta* 49 6 Napoli* 47 7 Lazio* 43 8 Hellas Verona 39 9 Sassuolo* 36 10 Sampdoria 32 11 Udinese 32 12 Bologna 28 13 Genoa 27 14 Fiorentina 26 15 Spezia 26 16 Benevento 26 17 Cagliari 22 18 Torino** 20 19 Parma 18 20 Crotone 15 *una partita in meno**due partite in menoA, i risultati della ventiseiesima giornata La Juventus batte 3-1 la Lazio e ...

Advertising

Corriere : Lazio, caso tamponi: ecco cosa rischia e perché la classifica può essere riscritta - FIGCfemminile : ?? La CLASSIFICA DELLA SERIE ??? ?? La Juve vince e torna a +3?? sul Milan. La Roma batte l’Empoli e sale al quarto… - Mediagol : #SerieB, Reggiana-#Lecce 0-4: al 'Mapei' la squadra di Corini cala il 'poker'. La classifica aggiornata - SSCBlancos : RT @Poseidonleague: SERIE D POSEIDON Classifica Settimana 7 @OffSidePage_ @Dark__Graphic @HouseOfProClub @NewsProclub - MilanLiveIT : #SerieA, il #Napoli vince ed è a -9 dal #Milan | La classifica -

Ultime Notizie dalla rete : Serie classifica

TUTTO mercato WEB

MihajlovicA: Inter* 59; Milan 56; Juventus* 52; Roma 50; Atalanta* 49; Napoli** 44; Lazio 43; Verona 38; Sassuolo 36; Sampdoria 32; Udinese 32; Bologna* 28; Genoa 27; Spezia 26; ...... sarà una sfida valevole per la decima giornata di ritorno del campionato diC . Grigi ancora in ballo nella rincorsa all'altadopo le due vittorie consecutive contro Carrarese e ...Chiude il tabellino la rete all’81’ di Stepinski. Con la vittoria odierna il Lecce sale al quinto posto della classifica di Serie B, piena zona playoff. Situazione opposta per la Reggiana che rimane ...Si gioca nel weekend la 27^ giornata del campionato di Serie B. Qui di seguito il programma delle gare. CLICCA QUI per vedere la classifica.